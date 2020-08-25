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Москвич, сжегший тела жены и ее семьи в Рязанской области, получил пожизненный срок
Мужчину задержали в 2016 году.

Суд приговорил москвича Романа Миронова к пожизненному лишению свободы за убийство своей жены, тещи и ее детей. Об этом сообщил сайт СУ СКР России.

Миронов в 2009—2010 году убедил супругу в необходимости продажи ее квартиры и комнаты, уверяя, что деньги нужны для развития дальнейших проектов. После того, как супруга начала интересоваться средствами от продажи недвижимости, он принял решение о ее убийстве.

В ноябре 2011 года он убил жену из пистолета, после чего вывез тело и избавился от него на территории Рязанской области.

Далее Миронов совместно со знакомыми Николаевым, Арсланбековым и соучастницей Турамуратовой переоформили право собственности на трехкомнатную квартиру матери потерпевшей. Однако после долгого отсутствия дочери женщина обратилась в полицию.

Испугавшись, фигурант убил женщину и ее двух сыновей. В апреле 2014 года Миронов и Николаев сожгли их тела на территории Рязанской области. Турамуратова скрывала следы преступления.

В 2015 году соучастники для создания видимости переезда семьи и получения пенсии фиктивно прописали умерших на территории другого субъекта. Полученные деньги тратили по своему усмотрению.

В июне 2016 года фигурантов задержали.

Роману Миронову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Роману Арсланбекову в виде 17 лет, Максиму Николаеву в виде 19 лет с отбыванием в колониях строго режима, Сусанне Турамуратовой в виде 10 лет с отбыванием в колонии общего режима.