Лысая рязанка рассказала о жизни в парике

Женщина осталась без шевелюры после аварии, которая произошла десять лет назад.

Лысая рязанка рассказала «Таким делам» о жизни в парике. 34-летняя женщина осталась без шевелюры после аварии, которая произошла десять лет назад. Из-за стресса волосы выпали в течение месяца и больше не выросли.

Женщина пояснила, что довольно быстро смирилась с ситуацией.

«У меня нет мамы, жалеть меня и терпеть мои истерики было некому. Сзади не было никакого щита, тогда я еще была не замужем. Денег на поездки в Москву к профессорам у меня не было. Надо было вставать и жить дальше, — вспоминает она. — Младшая сестра предложила срезать свои рыжие косы и сделать мне парик».

Вера призналась, что ее доводили до слез и сейчас порой задевают нетактичные замечания. Она стала носить парик, чтобы быть увереннее в общении и избегать ненужных советов.

«У нас маленький город. Есть места, где я до сих пор не могу появиться без парика: городской парк, рынок. Если люди старше пятидесяти, то они сразу начинают жалеть, типа „ты больна раком“, либо спрашивают, зачем я с собой это сделала, — рассказывает Вера. — Парик в данном случае — это гарант того, что твои границы не будут нарушать».

Рязанка выходила замуж в парике, надевает его на корпоративы мужа и детские утренники.

«Реже, когда люди хотят разобраться искренне, я это вижу, тогда я вступаю в разговор и объясняю, что есть такая проблема, как алопеция (облысение — прим. ред.), и что супертаблетки от нее еще не придумали, и что я красивая, просто вы к этому не привыкли», — говорит женщина, отмечая, что ей регулярно рекомендуют врачей и различные мази.

Она не скрывает, что надеется вернуть волосы, следит за рекомендациями и новыми препаратами.

«По сравнению с руками и ногами волосы — это не главное, конечно, но до конца я себя не приняла. Я себя люблю, я очень хорошая, но надежда, что отпущу русу косу, у меня не пропадает», — призналась рязанка.

Фото: Сергей Строителев