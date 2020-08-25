Компания «Еламед» подвела итоги 40-летней работы

В 2020 году «Еламед» отмечает 40 лет со дня основания.

В 2020 году «Еламед» отмечает 40 лет со дня основания. Компания — один из основных производителей медицинского оборудования в России, обеспечивает комплексное оснащение лечебных учреждений, начиная с медицинской мебели и сложных аппаратов и заканчивая одноразовыми медицинскими изделиями.

«Еламед» признанный эксперт в области импульсной магнитотерапии: лечение аппаратами Полимаг, Алмаг-02, Диамаг проводится практически в каждом физиотерапевтическом отделении России и в сотнях клиник за рубежом. Также предприятие производит медицинские изделия для домашнего применения: это Фея и Мультилор, Мавит и флагман компании — Алмаг, представленный двумя аппаратами.

«Еламед» проходит ежегодный европейский аудит от немецкой компании TUV NORD CERT GmbH. Предприятие сертифицировано на соответствие Международным стандартам ISO 13485 и MDD93/42.

«Еламед» находится в числе первых трех компаний в России, которые зарегистрировали свою продукцию по новым правилам, получив регистрационный документ Аппараты предприятия поставляются в десятки стран Европы и Азии. А в 2019 году компания получила одобрение FDA — крупнейшего регуляторного органа США — по Easyton, тонометрам внутриглазного давления.

При наступлении пандемии коронавируса компания сразу откликнулась на возросшую потребность лечебных учреждений в ее продукции. «Еламед» готов к поставке аппаратов для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в больницы и поликлинические отделения.