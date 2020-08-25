Игра на внимательность. Специалисты рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

Какие способы используют злоумышленники и как не попасться на крючок.

Социальная инженерия — один из самых эффективных инструментов киберпреступников. По статистике центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком», 70% атак на инфраструктуру компании начинаются именно с фишинга, то есть с прямого воздействия на человека. При этом на крючок попадаются не только новички, но и грамотные пользователи, а иногда даже системные администраторы.

Помимо фишинговых писем и звонков (эти инструменты уже хорошо известны), кибермошенники используют и менее популярные и очевидные ходы, к которым жертвы часто оказываются не готовы. Однако в случае с социальной инженерией действует правило: предупрежден, значит, вооружен.

Специалисты рассказали, какие способы используют злоумышленники и как не попасться на крючок. Читайте об этом в нашем разделе «Публикации».