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Фото: в квартире калужской пенсионерки рухнул потолок
Дом 1900 года постройки находится в аварийном состоянии и должен быть расселен до февраля 2021 года.

В понедельник, 24 августа, в квартире калужской пенсионерки, которая живет в доме №6 на улице Георгиевской, рухнул потолок. Об этом передает «Калуга поиск».

Дом 1900 года постройки находится в аварийном состоянии и должен быть расселен до февраля 2021 года. В остальной квартире также есть угроза обрушения потолка, так как он весь покрыт трещинами. Жильцы беспокоятся о своей безопасности, потолок отваливается крупными кусками.

Они сразу же позвонили в ЖРУ, горуправу, жилищную инспекцию, в приемную губернатора. Однако отреагировали только по телефону 112, там пообещали передать звонок в жилинспекцию.

Инициативной группе дома, которая 18 августа была на приеме замминистра по строительству, ответили, что в этом году их расселять не будут. В этом году расселению подлежат те, кто должен был переехать еще в 2017 году. При этом одна из квартир дома №6 по улице Георгиевской уже 2 года признана непригодной для проживания.

Фото Елизаветы Рожковой