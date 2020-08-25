Фото: российская команда выступила в первый летный день международного «Авиадартса»

Конкурс продлится до 5 сентября.

На Международном конкурсе «Авиадартс-2020», который проходит в Дубровичах, подвели первые промежуточные результаты конкурса. По итогам проведенных двух летных испытаний «воздушная навигация» и «техника пилотирования» российские летчики завоевали первые и вторые места, возглавив общекомандный зачет.

Конкурсанты выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования. Им предстояло пройти через контрольные точки по маршруту строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары, например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие.

Летчикам еще предстоит выполнить воздушную разведку и боевое применение по наземным целям.

В соревнованиях участвуют более 40 экипажей. Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября.