Еще 27 рязанцев заболели коронавирусом, один скончался

На подтверждении находятся тесты 26 жителей региона.

Еще 27 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 6 993 человек. Выздоровели 23 пациента (всего 6 146), умер один человек (42).

На подтверждении находятся тесты 26 жителей региона.

В России за сутки зарегистрировали 4 870 новых случаев коронавируса (всего 946 976), вылечились 5 817 (761 330), умерли 90 (16 189).