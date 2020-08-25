Бывшего рязанского митрополита освободили от должности экзарха Беларуси
Такое решение принял Священный Синод РПЦ.
Бывшего рязанского митрополита — митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) освободили от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, которую он занимал с декабря 2013 года. Этот пост вместо него занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко), передает
Такое решение принял Священный Синод РПЦ. Митрополиту Павлу выразили благодарность «за понесенные труды», его назначили главой Кубанской митрополии.
Фото с сайта Православие.ру