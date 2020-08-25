19-летний рязанец спас тонувшую в озере девочку

Ширшова наградили за поступок после обращения жителей поселка к властям.

19-летний житель Дягилева Валерий Ширшов спас тонувшую в озере 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 8 августа. Молодой человек играл в футбол у водоема и услышал детские крики. Подбежав в берегу, рязанец прыгнул в воду и вытащил ребенка на берег. Девочке оказали первую помощь.

«Она нахлебалась воды и была в полуобморочном состоянии. Но искусственное дыхание не потребовалось, через некоторое время она пришла в себя», — говорится в сообщении.

Ширшова наградили за поступок после обращения жителей поселка к властям.