Запрет на левый поворот на Куйбышевском шоссе продлили

Поворот отменили из-за ремонта.

Запрет на левый поворот на Куйбышевском шоссе продлили до 15 сентября. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила мэрия.

С 10 июля из-за ремонта отменили левый поворот на участке от улицы Горького до разворотного круга троллейбусов №№6, 12, 13, 17 (дом №31д) по направлению к поселку Соколовка.

«На участке осуществляется ежедневный мониторинг ситуации. В случае улучшения дорожной обстановки новая схема будет действовать на постоянной основе», — отметили в мэрии.