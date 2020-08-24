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В Рязани стартовал августовский педагогический форум
В течение пяти дней для руководителей образовательных учреждений и их работников пройдут тематические мероприятия.

В понедельник, 24 августа, в Рязани начался педагогический форум. В течение пяти дней для руководителей образовательных учреждений и их работников пройдут тематические мероприятия, сообщила мэр Елена Сорокина в Facebook.

По ее словам, задача администрации — создание современной инфраструктуры с комфортными условиями труда для педагогов и благоприятной творческой образовательной средой для их воспитанников.

«Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы наши дети с радостью каждый день шли в детские сады и школы, успешно осваивали программу, росли и развивались, раскрывали свой потенциал», — отметила глава администрации.

В последние годы возможности муниципальной системы общего и дошкольного образования заметно изменились в лучшую сторону, написала Сорокина.

Строится новый детсад в микрорайоне ДПР-7,7а, построены пять пристроек к детсадам №№ 22, 108, 112, 125, 140, они откроются в этом году. Скоро начнется строительство семи пристроек к детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 131, 149. В 2021 году построят двое яслей (на Бугровке и улице Бирюзова) и три пристройки к детсадам №№ 121, 136, 147. Также разработана проектная документация на строительство детсадов в районах Кальное и Семчино.

«За прошедшие три года в городе построены две новые школы, и 2020-2021 учебный год ученики и педагоги пяти гимназии начнут в новом здании, — отчиталась мэр. — Кроме того, уже разработан проект по строительству школы в районе поселка Мервино. Завершается разработка проекта на строительство школы в микрорайоне Кальное, проектируется школа в микрорайоне Семчино».

В этом году впервые школы должны обеспечить 100% бесплатным горячим питанием младших школьников с 1 сентября, заявила глава администрации. Поэтому директорам предстоит так выстроить режим деятельности учреждения, чтобы не пострадал и учебный процесс, и организация питания была на высоте.

Прошлый учебный год заканчивался в необычном формате, и новый учебный год начинается тоже в особых условиях, напомнила Сорокина.

«Меры по профилактике COVID-19 накладывают на руководителей учреждений, педагогов, воспитателей дополнительную ответственность. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований является залогом безопасного обучения и воспитания. При этом полученный опыт дистанционного обучения надо проанализировать, доработать и использовать для повышения эффективности традиционной школы», — написала она.

«Уверена, что с новыми вызовами рязанская система общего и дошкольного образования успешно справится. Ведь в школах и детских садах города Рязани работают профессионалы, опытные, мудрые, которые щедро делятся знаниями и мастерством с молодежью, неустанно придумывают и внедряют что-то новое», — заключила мэр.