В массовом ДТП на Ряжском шоссе пострадали двое

Рязанцев госпитализировали.

В массовом ДТП на Ряжском шоссе пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Авария произошла в 8:25 у строения 12. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2114 двигался в сторону Рязани, за рулем находился житель города 1995 года рождения. Его автомобиль столкнулся с Renault под управлением водителя 1972 года рождения, затем с Skodа под управлением рязанца 1981 года рождения и Kia. За рулем последней был мужчина 1987 года рождения.

В результате пострадал водитель «четырнадцатой» и пассажир автомобиля Skoda. Рязанцев доставили в ближайшую больницу.

Ранее появилось видео массовой аварии.

Фото из соцсети