После столкновением с «Фордом» иномарка вылетела в кювет в Клепиковском районе, пострадали двое

Одна из машин перевернулась в кювете.

В Клепиковском районе столкнулись две машины, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 22 августа, примерно в 6:20 на 24 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 36-летний рязанец на Ford Focus врезался в Geely Emgrand. После этого первая машина улетела в кювет и перевернулась.

Пострадали 56-летняя пассажирка Ford и пассажир кроссовера.