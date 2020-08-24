После столкновением с «Фордом» иномарка вылетела в кювет в Клепиковском районе, пострадали двое
Одна из машин перевернулась в кювете.
В Клепиковском районе столкнулись две машины, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в субботу, 22 августа, примерно в 6:20 на 24 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 36-летний рязанец на Ford Focus врезался в Geely Emgrand. После этого первая машина улетела в кювет и перевернулась.
Пострадали 56-летняя пассажирка Ford и пассажир кроссовера.