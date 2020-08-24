В Касимовском районе перевернулась «Лада» с уснувшим водителем, пострадали двое детей

Отмечается, что детей перевозили с нарушением правил.

Ночью в пятницу, 21 августа, в Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 2:50 на на 188-ом километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» Lada Kalina вылетела в кювет. По предварительной информации, 22-летний водитель из Липецка уснул за рулем.

В результате травмы получили шестилетняя и десятилетняя пассажирки, им оказали медпомощь.

Отмечается, что детей перевозили с нарушением правил.