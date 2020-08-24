У рязанца арестовали автомобиль за 70-тысячный долг

Судебный пристав оставил машину на хранение владельцу.

Приставы арестовали у рязанца автомобиль за задолженность по налогам на сумму 74 тысячи 123 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Полиция остановила мужчину на дороге. Выяснилось, что у него накопилось более сотни исполнительных производств. В присутствии понятых у рязанца арестовали автомобиль, оценив его в 100 тысяч рублей. Судебный пристав оставил машину на хранение владельцу.

Чтобы получить имущество, мужчине необходимо погасить долг.