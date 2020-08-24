Строительный кран насмерть придавил человека в Калужской области

Виновника осудили.

Строительный кран насмерть придавил человека в Калужской области. Об этом со ссылкой на прокуратуру передает портал « Калужские новости ».

Установлено, что в октябре 2019 года энергетик организации, ответственный за соблюдение техники безопасности, допустил нарушение ряда требований охраны труда. Он должным образом не проконтролировал выполнение электриками ремонтных работ сломавшегося крана.

Рабочие в нарушение техники безопасности вышли на подъездные железнодорожные пути крана, нахождение на которых запрещено. В результате работающий кран насмерть придавил одного из электриков.

В суде энергетик своей вины не признал. Его приговорили к условному лишению свободы на год.