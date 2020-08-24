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Стало известно, сколько стоит собрать рязанского первоклассника в школу
В этом году в школу впервые пойдут 12 тысяч детей в регионе.

Рязаньстат выяснил, в какую сумму обойдется родителям первоклашек подготовка к 1 сентября. Данные по расходам опубликованы на сайте организации.

Общая средняя сумма на одного ребенка составила 11 203 тысячи рублей. Чтобы одеть мальчика или девочку, нужно потратить около шести тысяч. Для школьных принадлежностей, включая рюкзак, учебники, тетради, ручки, карандаши понадобится около четырех тысяч рублей. Букет из пяти цветов обойдется в 525 рублей.

А чтобы отпраздновать праздник с семьей с тортом, соком и мороженым нужно 638 рублей. По данным Рязаньстата, в этом году в школу впервые пойдут 12 тысяч детей в регионе.

Ранее РЗН. инфо выяснил, как будут работать рязанские школы с 1 сентября.