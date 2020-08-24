Рыбновец чуть не зарубил топором приятеля
Мужчины отдыхали в компании и между ними начался конфликт.
На берегу пруда у села Алешня в Рыбновском районе мужчина с топором угрожал убить приятеля. Об этом сообщила
Полиции удалось выяснить, что на берегу водоема собралась компания из нескольких приятелей. Они употребляли спиртное. Между двумя знакомыми возник конфликт. Во время него 34-летний пьяный мужчина взял топор и пригрозил убить своего 48-летнего приятеля. Тот испугался, постарался скрыться и обратился в полицию. Оперативники нейтрализовали ситуацию.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.