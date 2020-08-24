Рыбновец чуть не зарубил топором приятеля

Мужчины отдыхали в компании и между ними начался конфликт.

На берегу пруда у села Алешня в Рыбновском районе мужчина с топором угрожал убить приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиции удалось выяснить, что на берегу водоема собралась компания из нескольких приятелей. Они употребляли спиртное. Между двумя знакомыми возник конфликт. Во время него 34-летний пьяный мужчина взял топор и пригрозил убить своего 48-летнего приятеля. Тот испугался, постарался скрыться и обратился в полицию. Оперативники нейтрализовали ситуацию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.