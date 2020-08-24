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Рязанские приставы объявили в розыск мужчину с полумиллионным долгом по алиментам
Известно, что мужчина не платит алименты своей 11-летней дочери с ноября 2014 года.

Рязанские приставы объявили в розыск 32-летнего Игоря Николаевича Тебенихина — уроженца деревни Сычево Мосальского района Калужской области. Его долг по алиментам составляет 529 536 рублей, сообщили в пресс-службе УФССП.

Известно, что мужчина не платит алименты своей 11-летней дочери с ноября 2014 года. По месту прописки он не проживает и на связь с приставами не выходит.

Всех, кто знает о местонахождении должника, просят обращаться по телефону 8 (4912) 29-45-00.