Рязанские приставы объявили в розыск мужчину с полумиллионным долгом по алиментам

Известно, что мужчина не платит алименты своей 11-летней дочери с ноября 2014 года.

Рязанские приставы объявили в розыск 32-летнего Игоря Николаевича Тебенихина — уроженца деревни Сычево Мосальского района Калужской области. Его долг по алиментам составляет 529 536 рублей, сообщили в пресс-службе УФССП.

Известно, что мужчина не платит алименты своей 11-летней дочери с ноября 2014 года. По месту прописки он не проживает и на связь с приставами не выходит.