Рязанская полиция провела рейды в выходные

В УМВД отчитались об итогах проверок.

В Рязанской области выявили 249 нарушений во время рейдов, прошедших в выходные. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские составили 48 протоколов за нарушение миграционного законодательства, за неисполнение родительских обязательств по воспитанию и контролю за поведением несовершеннолетних — 21 протокол. 98 нарушений пресекли за распитие алкоголя в общественных местах. 27 протоколов полиция составила за мелкое хулиганство. Оперативники выявили 12 нарушений у рязанцев, которые не заплатили штрафы. За курение в неположенном месте составили 10 протоколов, за нарушение правил хранения и ношения оружия — один протокол.

Рейды продолжаются.