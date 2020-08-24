Рязанка отсудила более 120 тысяч после падения на лестнице

Лестница принадлежала рязанской организации.

Рязанка отсудила у ООО «Рязанский торговый дом» более 120 тысяч рублей после падения на лестнице. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

В конце января 2020 года женщина была в одном из офисов здания, который принадлежал ООО «Рязанский торговый дом». Она вышла из здания, начала спускаться по лестнице, чтобы выйти на пешеходную дорожку. Покрытие было скользким, но его не обработали противогололедными средствами. Женщина упала и получила травмы.

Пострадавшая обратилась в суд.

Тот пришел к выводу, что рязанка пострадала из-за бездействия ответчика, который не исполнил свои обязательства по очистке ступеней от снега и льда. С него взыскали более 120 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.