Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 24
24°
Вт, 25
23°
Ср, 26
20°
ЦБ USD 74.42 0.32 25/08
ЦБ EUR 87.9 0.17 25/08
Нал. USD 74.02 / 74.80 12:29
Нал. EUR 87.41 / 88.35 12:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
3 часа назад
487
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
22 августа 2020 19:58
6 031
Как станут работать рязанские школы с 1 сентября
Об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидем...
21 августа 19:05
9 688
Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» впервые...
В мероприятии поучаствовали около трех тысяч представит...
21 августа 17:41
4 654
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанка отсудила более 120 тысяч после падения на лестнице
Лестница принадлежала рязанской организации.

Рязанка отсудила у ООО «Рязанский торговый дом» более 120 тысяч рублей после падения на лестнице. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

В конце января 2020 года женщина была в одном из офисов здания, который принадлежал ООО «Рязанский торговый дом». Она вышла из здания, начала спускаться по лестнице, чтобы выйти на пешеходную дорожку. Покрытие было скользким, но его не обработали противогололедными средствами. Женщина упала и получила травмы.

Пострадавшая обратилась в суд.

Тот пришел к выводу, что рязанка пострадала из-за бездействия ответчика, который не исполнил свои обязательства по очистке ступеней от снега и льда. С него взыскали более 120 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.