Рязанец стал победителем чемпионата по тайскому боксу
Спортсмен выступал в возрастной категории «мужчины» и весовой категории «до 71 кг».
Рязанец Михаил Гуськов стал победителем Открытого чемпионата Тульской области по тайскому боксу, который прошел 22-23 августа. Спортсмен выступал в возрастной категории «мужчины» и весовой категории «до 71 кг».
Участниками соревнований стали почти 140 представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской, Рязанской и Воронежской областей.
В финальном поединке Михаил Гуськов победил своего соперника Сорбона Гадаева из Тульской области.
Рязанец тренируется под руководством Владимира Печерских.