Рязанцы смогут оплатить посещение детского сада на почте

Также можно оплатить детсад на дому у почтальонов.

Рязанцы смогут оплатить посещение детского сада на почте. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Отмечается, что все муниципальные дошкольные образовательные учреждения Рязани, Ряжска и Спас-Клепиков принимают родительскую плату через отделения почтовой связи.

Чтобы воспользоваться услугой, рязанцам достаточно прийти в любое отделение с платежным документом об оплате посещения детского сада. Оператор выдаст квитанцию.

Также можно оплатить детсад на дому у почтальонов, оснащенных мобильными почтово-кассовыми терминалами. Для этого необходимо назвать номер счета либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода.

Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный).

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.