Прокуратура проверит площадку, где дети играли рядом с арматурой

Согласно сообщениям в СМИ, недостроенная площадка в парке имени Скобелева не огорожена.

Прокуратура проверит площадку, где дети играли рядом с арматурой. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Согласно сообщениям в СМИ, недостроенная площадка в парке имени Скобелева не огорожена. Дети приходят туда и играют рядом с торчащей из асфальта арматурой

Прокуратура проверит ход ремонта и даст оценку действиям (бездействию) органов и должностных лиц, которые контролируют работы.