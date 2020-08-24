Прокуратура проверит площадку, где дети играли рядом с арматурой
Согласно сообщениям в СМИ, недостроенная площадка в парке имени Скобелева не огорожена.
Прокуратура проверит площадку, где дети играли рядом с арматурой. Об этом в понедельник, 24 августа,
Согласно сообщениям в СМИ, недостроенная площадка в парке имени Скобелева не огорожена. Дети приходят туда и играют рядом с торчащей из асфальта арматурой
Прокуратура проверит ход ремонта и даст оценку действиям (бездействию) органов и должностных лиц, которые контролируют работы.