Приставы арестовали иномарку рязанца, который не оплачивал налоги и штрафы

Предварительно машину оценили в 100 тысяч рублей.

Приставы арестовали Nissan Almera рязанца, который не оплачивал налоги и штрафы. Его долг составил 74 тысячи 123 рубля. Кроме того, к сумме прибавится исполнительский сбор в размере 57 тысяч 52 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Известно, что водителя остановили для проверки. Оказалось, что у мужчины имеется более сотни исполнительных производств.

Приставы арестовали иномарку, предварительно ее оценили в 100 тысяч рублей. Машину оставили на хранение владельцу. Чтобы получить ее в пользование, рязанец должен погасить накопившуюся задолженность в полном объеме.