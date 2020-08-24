Председатель «Партии Роста» Борис Титов рассказал о сути ее программы

До выборов в депутаты Рязанской областной думы остается меньше месяца.

До выборов в депутаты Рязанской областной думы остается меньше месяца. В области в политической гонке участвуют десять партий. У каждой есть программа и свое видение — почему избиратели должны отдать голоса именно за них.

«Партия Роста» в регионе представила список из 54 человек, идущих по единому избирательному округу. Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм для всех» рассказал в интервью председатель «Партии Роста» Борис Титов.

Его интервью читайте в нашем разделе «Публикации».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Рязанской области Всероссийской политической партии „Партия Роста“»