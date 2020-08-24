Пожарные призвали рязанцев не загромождать проезды к домам

От скорости прибытия на место происшествия напрямую зависит жизнь и здоровье людей, отметили спасатели.

Сотрудники регионального ГУ МЧС обратились к рязанцам с просьбой не загромождать проезды к жилым домам. От скорости прибытия на место происшествия напрямую зависит жизнь и здоровье людей, отметили спасатели.

«Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой. В некоторых случаях пожарные просто не могут заехать во двор даже через специально созданные для этого проезды, так как в них припаркованы автомобили. Приходится искать объездной путь или тянуть пожарные рукава через двор, теряя при этом драгоценное время», — говорится в сообщении.

Водителей призвали оставлять свободными места подъезда специальной техники. Также рязанцам напомнили ПДД, касающиеся проезда и следования пожарной техники: