Пожарные призвали рязанцев не загромождать проезды к домам
От скорости прибытия на место происшествия напрямую зависит жизнь и здоровье людей, отметили спасатели.
Сотрудники регионального
«Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой. В некоторых случаях пожарные просто не могут заехать во двор даже через специально созданные для этого проезды, так как в них припаркованы автомобили. Приходится искать объездной путь или тянуть пожарные рукава через двор, теряя при этом драгоценное время», — говорится в сообщении.
Водителей призвали оставлять свободными места подъезда специальной техники. Также рязанцам напомнили ПДД, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
- при приближении машины со спецсигналами водители обязаны уступить дорогу;
- запрещается обгонять машину со спецсигналами;
- приближаясь к стоящей машине с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.