Полиция отчиталась об итогах рейдов, прошедших в выходные

Полиция проверяла водителей на трезвость, правила перевозки детей, а также пешеходов.

В прошедшие пятницу и выходные рязанская полиция провела в регионе рейды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД

Полиция поймала 35 пьяных водителей. Из них семь человек отказались от медосвидетельствования, один водитель повторно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Также автоинспекторы выявили три нарушения ПДД водителями автобусов, 43 раза правила нарушили пешеходы. 169 водителей управляли транспортными средствами с «тонированными» стеклами. Также 28 раз ПДД нарушили водители мотоциклов, водители автомобилей допустили 13 нарушений правил перевозки детей.

Напомним, в субботу, 23 августа, полиция массово останавливала водителей на площади Ленина.