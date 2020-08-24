Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в понедельник, 24 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

3598 — Рязань;

321 — Рязанский район;

202 — Ряжск;

181 — Рыбное;

179 — Касимов;

168 — Сасово;

162 — Скопин;

144 — Новомичуринск;

134 — Шиловский район;

123 — Клепиковский район;

121 — Скопинский район;

116 — Касимовский район;

113 — Михайловский район;

112 — Рыбновский район;

98 — Спасский район;

80 — Михайлов, Шилово;

70 — Александро-Невский;

57 — Сараевский район;

48 — Кораблино, Пронский район;

46 — Сасовский и Шацкий районы;

45 — Сапожок;

40 — Захаровский район, Пронск, Старожилово;

37 — Шацк, Сараи;

36 — Ряжский, Старожиловский районы;

35 — Милославский район;

34 — Спасск-Рязанский;

33 — Чучково;

30 — Чучковский район;

29 — Спас-Клепики;

28 — Милославское и Кораблинский район;

25 — Ермишинский район, Захарово;

20 — Ермишь;

19 — Путятино, Ухолово;

13 — Кадом;

12 — Сапожковский район;

10 — Ухоловский район;

9 — Путятинский район;

7 — Пителинский район;

5 — Кадомский район;

3 — Пителино.