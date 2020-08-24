Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 в понедельник, 24 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
- 3598 — Рязань;
- 321 — Рязанский район;
- 202 — Ряжск;
- 181 — Рыбное;
- 179 — Касимов;
- 168 — Сасово;
- 162 — Скопин;
- 144 — Новомичуринск;
- 134 — Шиловский район;
- 123 — Клепиковский район;
- 121 — Скопинский район;
- 116 — Касимовский район;
- 113 — Михайловский район;
- 112 — Рыбновский район;
- 98 — Спасский район;
- 80 — Михайлов, Шилово;
- 70 — Александро-Невский;
- 57 — Сараевский район;
- 48 — Кораблино, Пронский район;
- 46 — Сасовский и Шацкий районы;
- 45 — Сапожок;
- 40 — Захаровский район, Пронск, Старожилово;
- 37 — Шацк, Сараи;
- 36 — Ряжский, Старожиловский районы;
- 35 — Милославский район;
- 34 — Спасск-Рязанский;
- 33 — Чучково;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 28 — Милославское и Кораблинский район;
- 25 — Ермишинский район, Захарово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино, Ухолово;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский район;
- 10 — Ухоловский район;
- 9 — Путятинский район;
- 7 — Пителинский район;
- 5 — Кадомский район;
- 3 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по