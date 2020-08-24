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Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в понедельник, 24 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

  • 3598 — Рязань;
  • 321 — Рязанский район;
  • 202 — Ряжск;
  • 181 — Рыбное;
  • 179 — Касимов;
  • 168 — Сасово;
  • 162 — Скопин;
  • 144 — Новомичуринск;
  • 134 — Шиловский район;
  • 123 — Клепиковский район;
  • 121 — Скопинский район;
  • 116 — Касимовский район;
  • 113 — Михайловский район;
  • 112 — Рыбновский район;
  • 98 — Спасский район;
  • 80 — Михайлов, Шилово;
  • 70 — Александро-Невский;
  • 57 — Сараевский район;
  • 48 — Кораблино, Пронский район;
  • 46 — Сасовский и Шацкий районы;
  • 45 — Сапожок;
  • 40 — Захаровский район, Пронск, Старожилово;
  • 37 — Шацк, Сараи;
  • 36 — Ряжский, Старожиловский районы;
  • 35 — Милославский район;
  • 34 — Спасск-Рязанский;
  • 33 — Чучково;
  • 30 — Чучковский район;
  • 29 — Спас-Клепики;
  • 28 — Милославское и Кораблинский район;
  • 25 — Ермишинский район, Захарово;
  • 20 — Ермишь;
  • 19 — Путятино, Ухолово;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский район;
  • 10 — Ухоловский район;
  • 9 — Путятинский район;
  • 7 — Пителинский район;
  • 5 — Кадомский район;
  • 3 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.