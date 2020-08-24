Массовое ДТП в Песочне устроил пьяный водитель микроавтобуса — полиция

У пешеходного перехода столкнулись четыре автомобиля.

В полиции рассказали подробности массового ДТП, которое произошло утром 24 августа на улице Новоселов. В 8:20 у пешеходного перехода столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации пьяный 54-летний рязанец на микроавтобусе Peugeot Boxer врезался в Nissan Almera под управлением 54-летнего водителя, который остановился на «красный». От удара Nissan продолжил движение и столкнулся с Lada Vesta и с Daewoo Matiz, за рулем которых были 38-летняя и 36-летняя женщины.

В результате травмы получил водитель Nissan, его доставили в больницу.

Уровень опьянения водителя Peugeot Boxer составил 1,966 промилле на литр выдыхаемого воздуха.