Красота требует жертв. Рязанка на глазах у сотрудников вынесла косметику из аптеки

Женщину задержала полиция.

В Рязани полиция задержала женщину, ограбившую аптеку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась руководитель аптеки, которая сообщила, что утром неизвестная вошла в торговый зал, разбила витрину и на глазах у провизора забрала два флакона с дорогим средством для ухода за кожей, а потом скрылась.

Оперативникам удалось выяснить, что ранее работники аптеки уже видели эту женщину. Одна из сотрудниц предположила, что рязанка живет рядом с аптекой. Также ее видели среди прохожих на улице.

Через некоторое время полиция выяснила, что косметику украла 54-летняя рязанка, которая живет в доме рядом с аптекой. Ее разыскали и дома у нее нашли похищенные флаконы с косметическим средством.

Женщину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 61 УК РФ («Грабеж»). Рязанке грозит наказание до четырех лет лишения свободы.