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Из-за ремонта в рязанских деревнях на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Из-за ремонта в деревнях и селах Рязанского района на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Так, с 8:00 1 сентября до 17:00 3 сентября подачу газа приостановят в следующих населенных пунктах:

  • Стенькино;
  • Пущино;
  • Городищево;
  • Денежниково;
  • Сажнево;
  • Ровное;
  • Взметнево.

С 08:00 2 сентября до 17:00 3 сентября в следующих населенных пунктах:

  • Шахманово;
  • Хирино (улица Центральная, дом 16, улица Новая);
  • Гавердово.

Кроме того, с 8:00 2 сентября до 17:00 3 сентября газ отключат в Спасске-Рязанском на улице Строителей.