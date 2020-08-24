Из-за ремонта в рязанских деревнях на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Из-за ремонта в деревнях и селах Рязанского района на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Так, с 8:00 1 сентября до 17:00 3 сентября подачу газа приостановят в следующих населенных пунктах:
- Стенькино;
- Пущино;
- Городищево;
- Денежниково;
- Сажнево;
- Ровное;
- Взметнево.
С 08:00 2 сентября до 17:00 3 сентября в следующих населенных пунктах:
- Шахманово;
- Хирино (улица Центральная, дом 16, улица Новая);
- Гавердово.
Кроме того, с 8:00 2 сентября до 17:00 3 сентября газ отключат в Спасске-Рязанском на улице Строителей.