Из-за ремонта в рязанских деревнях на несколько дней отключат газ

Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Из-за ремонта в деревнях и селах Рязанского района на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Так, с 8:00 1 сентября до 17:00 3 сентября подачу газа приостановят в следующих населенных пунктах:

Стенькино;

Пущино;

Городищево;

Денежниково;

Сажнево;

Ровное;

Взметнево.

С 08:00 2 сентября до 17:00 3 сентября в следующих населенных пунктах:

Шахманово;

Хирино (улица Центральная, дом 16, улица Новая);

Гавердово.

Кроме того, с 8:00 2 сентября до 17:00 3 сентября газ отключат в Спасске-Рязанском на улице Строителей.