ГИБДД проверит информацию о припаркованном на улице Почтовой «Ягуаре»

Машина остановилась на пешеходной улице около летней веранды одного из кафе.

ГИБДД проверит информацию о припаркованном автомобиле Jaguar на улице Почтовой. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

«Мы передали всю информацию в ГИБДД, там займутся проверкой. По ее итогам примут процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 22 августа машина остановилась на пешеходной улице около летней веранды одного из кафе.