Число рязанцев с коронавирусом приблизилось к семи тысячам

За сутки в регионе выявили 29 случаев заражения.

Число рязанцев с коронавирусом приблизилось к семи тысячам. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 29 случаев заражения. Всего с начала пандемии их 6 966. Выздоровели 6 123 рязанца, умер 41.

Еще 27 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 4 744 заболевших (всего 961 493 случаев, выздоровели 2 456 человек (773 095), умерли 65 пациентов (16 448).