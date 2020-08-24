Бесплатный диалог. Эксперты кадастровой палаты ответят на вопросы рязанцев

Жители региона могут задать экспертам палаты все интересующие вопросы, связанные с оборотом недвижимости.

С 24 по 28 августа Кадастровая палата по Рязанской области проводит неделю бесплатных консультаций, приуроченную к празднованию 20-летия учреждения.

В эти дни жители региона могут задать экспертам палаты все интересующие вопросы, связанные с оборотом недвижимости. Каждый день консультаций, которые пройдут в филиале палаты на ул Татарской 56, будет посвящен определенной теме.

25 августа специалисты ответят на вопросы, касающиеся перечня документов, необходимых для оформления объектов недвижимости, 26-го разъяснят нюансы определения кадастровой стоимости, 27-го расскажут о тонкостях кадастрового учета объектов капитального строительства, а 28 августа постараются внести ясность в ситуации, связанные с исправлением ошибок в ЕГРН.