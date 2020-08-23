Видео: Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом и в бронежилете
Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым протестует оппозиция.
В воскресенье, 23 августа, Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым протестует оппозиция. Видео с места опубликовал Telegram-канал «
В руках у него можно заметить автомат, сам политик в бронежилете.
«Там никого не осталось, да?» — уточнил Лукашенко.
Напомним, массовые акции протеста в стране начались после выборов президента.