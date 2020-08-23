Видео: Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом и в бронежилете

Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым протестует оппозиция.

В воскресенье, 23 августа, Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым протестует оппозиция. Видео с места опубликовал Telegram-канал « Пул первого ».

В руках у него можно заметить автомат, сам политик в бронежилете.

«Там никого не осталось, да?» — уточнил Лукашенко.

Напомним, массовые акции протеста в стране начались после выборов президента.