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Видео: Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом и в бронежилете
Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым протестует оппозиция.

В воскресенье, 23 августа, Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которым протестует оппозиция. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

В руках у него можно заметить автомат, сам политик в бронежилете.

«Там никого не осталось, да?» — уточнил Лукашенко.

Напомним, массовые акции протеста в стране начались после выборов президента.