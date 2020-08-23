В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
В мире выявили более 23 миллионов случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвали минимальный возраст для ношения маски. Специалисты считают, что детям до пяти лет надевать маску не стоит,
Детям до 11 лет стоит использовать маску в случае необходимости. Ситуация зависит от уровня распространения вируса, способности ребенка самостоятельно пользоваться масками и возможности их менять и стирать.
С 12 лет дети могут носить маску в тех же условиях, что и взрослые.
По последним данным, в мире выявили более 23 миллионов случаев коронавируса, около 800 тысяч человек умерли.