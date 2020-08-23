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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
В мире выявили более 23 миллионов случаев коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвали минимальный возраст для ношения маски. Специалисты считают, что детям до пяти лет надевать маску не стоит, передает РИА Новости.

Детям до 11 лет стоит использовать маску в случае необходимости. Ситуация зависит от уровня распространения вируса, способности ребенка самостоятельно пользоваться масками и возможности их менять и стирать.

С 12 лет дети могут носить маску в тех же условиях, что и взрослые.

По последним данным, в мире выявили более 23 миллионов случаев коронавируса, около 800 тысяч человек умерли.