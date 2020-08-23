В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку

Тело ребенка нашли прохожие.

Вечером в субботу, 22 августа, в уфимской Черниковке на Курочкиной горе нашли тело восьмилетней девочки со следами удушья. Об этом сообщила « Комсомольская правда ».

Тело ребенка нашли прохожие. Выяснилось, что днем в субботу девочка ушла играть с друзьями, но вечером не пришла домой. Мать заявила о пропаже в полицию.

Стало известно, что ей передавили сонную артерию во время игры дети. Когда поняли, что девочка умерла, они решили избавиться от тела.

С 13-летним мальчиком, который задушил девочку, проводят следственные действия. Подросток раскаялся в содеянном.