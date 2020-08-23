В Спас-Клепиках нарисовали Есенина на стене дома

Граффити нарисовали в честь 125-летия со дня рождения поэта.

В Спас-Клепиках на стене пятиэтажного дома нарисовали граффити с Сергеем Есениным. Об этом сообщила администрация Клепиковского района «ВКонтакте».

Граффити нарисовали в честь 125-летия со дня рождения поэта. На открытии собрались местные жители, которых глава района Сергей Аровин поблагодарил за оказанную помощь в ремонте моста, и сообщил, что в этом году оборудуют раздевалку для хоккейной коробки.

Активным жителям Спас-Клепиках вручили благодарственные письма и подарки.