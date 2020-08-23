В рязанском музее спустя 103 года заработал фонтан

Фонтан украсили белой «лилией» в виде четырех чаш с бутоном.

21 августа в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» открылся главный фонтан. Он не работал 103 года, сообщило заведение в Instagram .

«После 103-х лет забвения вновь зазвенел хрустальными водяными струями главный усадебный фонтан, на котором во времена С.Н. Худекова красовалась фигура „Танцовщица“», — говорится в сообщении.

Фонтан украсили белой «лилией» в виде четырех чаш с бутоном. На открытие приехали министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, представители администрации Кораблинского муниципального района, а также почитатели творчества С.Н. Худекова, жители и гости села Ерлино.