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В рязанском музее спустя 103 года заработал фонтан
Фонтан украсили белой «лилией» в виде четырех чаш с бутоном.

21 августа в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» открылся главный фонтан. Он не работал 103 года, сообщило заведение в Instagram.

«После 103-х лет забвения вновь зазвенел хрустальными водяными струями главный усадебный фонтан, на котором во времена С.Н. Худекова красовалась фигура „Танцовщица“», — говорится в сообщении.

Фонтан украсили белой «лилией» в виде четырех чаш с бутоном. На открытие приехали министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, представители администрации Кораблинского муниципального района, а также почитатели творчества С.Н. Худекова, жители и гости села Ерлино.