В России создали «антиковидную» пропускную систему

Человеческий фактор в работе новинки сведен к минимуму.

В России создали «антиковидную» пропускную систему. Тепловизоры с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений готовит к выпуску холдинг «Швабе» (входит в Ростех), передает РИА Новости в воскресенье, 23 августа.

Разработка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Систему назвали «Зоркий» — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе имени Зверева выпускали семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.

Отмечается, что человеческий фактор в работе новинки сведен к минимуму.

Разработчики пояснили, что пропускная система обладает высокой дальности действия. Если использующие пропуск сотрудники есть в базе, то система еще до прикладывания пропуска человека к считывателю определяет его, распознает, скрыто ли лицо за защитной маской.