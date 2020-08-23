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В оперштабе рассказали, сколько рязанцев с коронавирусом не могут дышать самостоятельно
В рязанских больницах находятся 149 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 18:00 в воскресенье, 23 августа, в рязанских больницах находятся 149 пациентов с коронавирусом, среди которых пять детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 41 человека оценили как удовлетворительное, 95 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

13 рязанцев с коронавирусом в тяжелом состоянии, из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.