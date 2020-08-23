В Москве 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом

После произошедшего прокуратура назначила проверку.

Днем в воскресенье, 23 августа, в Москве на Калужском шоссе столкнулись автобус и самосвал. Пострадали 20 человек, среди которых двое детей, передает ТАСС .

После произошедшего прокуратура назначила проверку. Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит грузовик.

Отмечается, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.