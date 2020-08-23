Россиянин отсудил у «Мерседес» более 700 тысяч евро

Владелец шесть лет судился с компанией.

Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S. Об этом сообщает Motor 1.

В 2012 году одна из фирм оформила машину в лизинг, но у нее сразу же стали проявляться дефекты. Так, на скорости свыше 40 километров в час у автомобиля складывались зеркала. Кроме того, были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской.

Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz недостатки назвали несерьезными.

Владелец шесть лет судился с компанией, дефекты признали заводскими.