Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам

У мужчины погибли сын и жена.

Житель Ярославля Сергей Канатьев, у которого погибли жена и сын при взрыве газа в многоэтажке, обратился к россиянам. Его слова опубликовал портал 76.ru .

По словам мужчины, его сын всегда хотел быть похожим на папу: водить машину, что-то мастерить. Он и любили вместе ходить за грибами.

«Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Все „позже“, „потом“, но внезапно оказалось уже поздно», — сказал Сергей.

Он добавил, что часто бывает в квартирах по работе, связанной с утилизацией бытовой техники, и сталкивается с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах.

«Иногда это просто не передать словами. Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии», — рассказал мужчина, добавив, что в этот раз трагедия коснулась дорогих ему людей.

«Врагу такого не пожелаешь», — сказал он.

Сергей пожелал людям «хоть на минуту задуматься» о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести.

Напомним, жертвами трагедии стали три человека. Ранее появилось видео с места ЧП.