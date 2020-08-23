Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вс, 23
22°
Пн, 24
24°
Вт, 25
23°
ЦБ USD 74.1 0.33 22/08
ЦБ EUR 87.73 0.3 22/08
Нал. USD 74.40 / 76.70 17:07
Нал. EUR 87.41 / 88.44 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
Вчера 19:58
3 594
Как станут работать рязанские школы с 1 сентября
Об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидем...
21 августа 2020 19:05
3 873
Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» впервые...
В мероприятии поучаствовали около трех тысяч представит...
21 августа 17:41
3 324
Куда движется рынок недвижимости. Интервью с директором УК «Центрально...
20 августа 16:50
5 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Оперштаб обновил географию распространения коронавируса в Рязанской области
В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 6 966 человек.

В воскресенье, 23 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения коронавируса в области. По состяонию на 11:30, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 6 966 человек:

  • Рязани — 3 583 случая;
  • Рязанском районе — 321;
  • Ряжске — 201; Рыбном — 181;
  • Касимове — 179;
  • Сасове — 167;
  • Скопине — 160;
  • Новомичуринске — 144;
  • Шиловском районе — 134;
  • Клепиковском районе — 123;
  • Скопинском районе — 120;
  • Касимовском районе — 116;
  • Михайловском районе -113;
  • Рыбновском районе — 110;
  • Спасском районе — 98;
  • Михайлове — 80;
  • Шилове — 80;
  • Александро-Невском — 70;
  • Сараевском районе — 57;
  • Александро-Невском районе — 51;
  • Кораблине — 48;
  • Пронском районе — 48;
  • Шацком районе — 46;
  • Сасовском районе — 45;
  • Сапожке — 44;
  • Захаровском районе — 40;
  • Пронске — 40;
  • Старожилове — 40;
  • Ряжском районе — 36;
  • Старожиловском районе — 36;
  • Шацке — 36;
  • Милославском районе — 35;
  • Сараях — 35;
  • Спасске-Рязанском — 34;
  • Чучкове- 33;
  • Чучковском районе — 30;
  • Спас-Клепиках — 29;
  • Кораблинском районе — 28;
  • Милославском — 28;
  • Ермишинском районе — 25;
  • Захарове — 25;
  • Ермиши — 20;
  • Путятине — 19;
  • Ухолове — 19;
  • Кадоме — 13;
  • Сапожковском районе — 12;
  • Ухоловском районе — 10;
  • Путятинском районе — 9;
  • Пителинском районе — 7;
  • Кадомском районе — 5;
  • Пителине -3.