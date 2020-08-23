Оперштаб обновил географию распространения коронавируса в Рязанской области
В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 6 966 человек.
В воскресенье, 23 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения коронавируса в области. По состяонию на 11:30, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 6 966 человек:
- Рязани — 3 583 случая;
- Рязанском районе — 321;
- Ряжске — 201; Рыбном — 181;
- Касимове — 179;
- Сасове — 167;
- Скопине — 160;
- Новомичуринске — 144;
- Шиловском районе — 134;
- Клепиковском районе — 123;
- Скопинском районе — 120;
- Касимовском районе — 116;
- Михайловском районе -113;
- Рыбновском районе — 110;
- Спасском районе — 98;
- Михайлове — 80;
- Шилове — 80;
- Александро-Невском — 70;
- Сараевском районе — 57;
- Александро-Невском районе — 51;
- Кораблине — 48;
- Пронском районе — 48;
- Шацком районе — 46;
- Сасовском районе — 45;
- Сапожке — 44;
- Захаровском районе — 40;
- Пронске — 40;
- Старожилове — 40;
- Ряжском районе — 36;
- Старожиловском районе — 36;
- Шацке — 36;
- Милославском районе — 35;
- Сараях — 35;
- Спасске-Рязанском — 34;
- Чучкове- 33;
- Чучковском районе — 30;
- Спас-Клепиках — 29;
- Кораблинском районе — 28;
- Милославском — 28;
- Ермишинском районе — 25;
- Захарове — 25;
- Ермиши — 20;
- Путятине — 19;
- Ухолове — 19;
- Кадоме — 13;
- Сапожковском районе — 12;
- Ухоловском районе — 10;
- Путятинском районе — 9;
- Пителинском районе — 7;
- Кадомском районе — 5;
- Пителине -3.