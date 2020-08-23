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Названы продукты, которые нельзя есть сырыми
Продукты из списка могут навредить пищеварительной системе.

Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть сырыми. Их список перечисляют РИА Новости.

Опасны для пищеварительной системы сырые сосиски: в них могут быть опасные бактерии листерии. Не стоит есть необработанную фасоль (из-за токсичных веществ в ней), миндаль, грибы и ревень.

Кроме того, опасность представляют сырые креветки. Часто их выращивают искусственно в хлорированной воде и кормят антибиотиками.