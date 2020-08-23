Названы продукты, которые нельзя есть сырыми
Продукты из списка могут навредить пищеварительной системе.
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть сырыми. Их список перечисляют
Опасны для пищеварительной системы сырые сосиски: в них могут быть опасные бактерии листерии. Не стоит есть необработанную фасоль (из-за токсичных веществ в ней), миндаль, грибы и ревень.
Кроме того, опасность представляют сырые креветки. Часто их выращивают искусственно в хлорированной воде и кормят антибиотиками.