Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Среди причин для расправы он назвал опасения за родных и близких.

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов, рассказал, за что «наказывал» других бандитов и коммерсантов. Интервью с ним опубликовал « Московский комсомолец ».

В начале 90-х Тагирьянов занимался бизнесом: открыл ателье, а чуть позже ликеро-водочный завод. Большие доходы стали привлекать внимание бандитов.

По словам собеседника издания, он никогда «ни у кого не отбирал денег».

«Но бывали такие, которые бахвалились тем, что взяли и не отдали», — пояснил Тагирьянов, добавив, что их приходилось «наказывать».

«Ну, опасно, что тебе такую сумму должны. Могут же убить, чтобы не отдавать», — добавил он.

Среди причин для расправы он назвал опасения за родных и близких.

Также Тагирьянов рассказал, что его самого стали доставать бандиты с подъемом его собственного бизнеса.

«Столько у нас банд и групп было. В каждом районе. Три-четыре человека с обрезом — и уже банда», — добавил он.

Тагирьянов пояснил, что в 90-е бизнес невозможно было вести честно, поскольку он привлекал внимание преступников.

«И тут вариант — либо становиться самому зубастым, либо начинать работать просто на них, а на самоуважение нужно забить. Это как жену отдать чужому человеку», — заключил собеседник.

Отметим, банда Тагирьянова занималась похищениями и убийствами людей на протяжении 1995—2003 годов в городе Набережные Челны Республики Татарстан.