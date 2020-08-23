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Лавров рассказал о внедрении 5G в России
Лавров заявил, что идет поиск частот для корректной работы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в России планируют выделить частоты для работы 5G. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, на частотах давно работают военные. Он добавил, что необходимо «найти выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон».

Лавров отметил, что вопрос внедрения 5G важен для России.

«Президент не раз говорил, что, если мы будем отставать в развитии новейших технологий, будь то 5G или искусственный интеллект, то это будет плохо для страны», — сказал министр.