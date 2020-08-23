Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от коронавируса

Министр отметил, что обязательно сделает себе прививку.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о производстве вакцины от коронавируса. По его словам, к концу года Россия должна производить около полутора-двух миллионов доз вакцины.

К производству подключат три предприятия — «Биннофарм», «Р-фарм» и «Генериум». Пока произодство наладят только для поставок на внутренний рынок, несмотря на спрос и возможность поставок препарата за рубеж.

Министр отметил, что обязательно сделает себе прививку.